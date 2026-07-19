Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Ladendieb möchte Filiale in Greiz nicht verlassen (0180035/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag den 17.07.2026 erhielt die Polizeiinspektion Greiz die Mitteilung über einen männlichen Ladendieb, welcher gegen 19:10 Uhr in dem Einkaufsmarkt im Neustadtring in Greiz durch eine Mitarbeiterin beim Entwenden von Lebensmitteln gestellt werden konnte. Dem Ladendieb wurde vor Ort ein Hausverbot ausgesprochen, jedoch kehrte dieser unvermittelt zurück und verweilte anschließend im Eingangsbereich des Marktes, wo dieser weiteren Kunden belästigte und zum Teil wieder in den Markt hinein verfolgte. Beim Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen polizeilich gut bekannten 24-Jährigen handelt, welcher zur Tatzeit erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Täter einen Wert von 2,79 Promille. Erst nachdem dem Herrn unmissverständlich ein Platzverweis erteilt wurde, kam er diesem nach und entfernte sich widerwillig vom Tatort. <MS>

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