Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen (0180525/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstag den 18.07.2026 ereignete sich gegen 15:35 Uhr auf der Geraer Straße in Zeulenroda-Triebes ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Fahrschule beteiligt war. Zum Unfallhergang wurde bekannt, dass die beiden beteiligten Fahrzeugführer die Geraer Straße stadtauswärts befuhren, als die Fahrzeugführerin des Fahrschulautos stark bremsen musste und der dahinter befindliche Fahrzeugführer des beteiligten PKW, VW dies zu spät mitbekam und auf das Fahrschulauto auffuhr. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, sodass der VW nicht mehr fahrbereit war. Zudem wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Der, auf dem Beifahrersitz befindliche Fahrlehrer blieb unverletzt. Durch den Einsatz der Rettungskräfte und der Polizei musste die Geraer Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. <MS>

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