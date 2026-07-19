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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Trunkenheitsfahrt mit Ausfallerscheinung (0180220/2026)

Greiz (ots)

Wildetaube. Am frühen Samstagmorgen, den 18.07.2026 gegen 01:55 Uhr stellen Beamte der Polizeiinspektion Greiz auf der B92 zwischen Greiz und Weida einen PKW, VW fest, welcher eine stark auffällige Fahrweise aufwies. Der Fahrzeugführer überfuhr mehrfach die Mittellinie, fuhr in Schlangenlinien und missachtete "Stopp Schilder". Aufgrund der genannten Fahrweise wurde der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. In der Folge stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol seine Fahrt antrat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,50 Promille, obwohl sich der Fahrzeugführer noch in der Probezeit befand. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen der begangen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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