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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis in Greiz gestellt (0180716/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstagabend, den 18.07.2026 konnten Beamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 23:15 Uhr einen auffälligen PKW auf der Reichenbacher Straße in Greiz feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Auffällig war, dass an dem PKW, Citroen ein Versicherungskennzeichen und 25 km/h Plaketten angebracht waren, dieser jedoch die Reichenbacher Straße mit 50 km/h befuhr. Im Laufe der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug als vierrädriges Leichtfahrzeug, wie ein Micro Car zugelassen war, was jedoch schon aufgrund der Beschaffenheit des PKW nicht möglich ist. Zudem stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrzeugführer lediglich im Besitz der Fahrerlaubnisklassen AM und A1 und nicht wie erforderlich, der Klasse B ist. Aufgrund dessen wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen diesen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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