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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt (0178825/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Bei einem Verkehrsunfall auf der B92 am Abzweig Zickra/Hohenölsen wurde am Donnerstag (16.07.2026) gegen 12:35 Uhr ein 51-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Bundesstraße aus Richtung Greiz kommend in Richtung Weida. Zeitgleich wollte ein 87-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße aus Richtung Zickra kommend in Richtung Hohenölsen überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Motorradfahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der 51-Jährige stürzte und erlitt eine Beinfraktur. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 17.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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