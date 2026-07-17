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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Einbruch in Spielhalle - hoher Beuteschaden (0178714/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag (16.07.2026) gegen 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Spielhalle in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über das Dach in das Gebäude und beschädigten dabei mehrere Zugangstüren.

Im Inneren brachen mehrere Spielautomaten auf, zerstörten einen davon vollständig und entwendeten die Geldkassetten. Zudem stahlen sie Bargeld aus der Kasse der Spielhalle. Der entstandene Beuteschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei Greiz zu melden (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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