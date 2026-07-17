Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Erpressung mit intimem Videomaterial (0178132/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Ein 21-jähriger Mann erstattete Anzeige wegen Erpressung. Unbekannte Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise an ein intimes Video des Geschädigten und fordern nun die Zahlung von 500 Euro in Form von Paysafe-Karten. Andernfalls drohen sie mit der Veröffentlichung des Videos.

Die Kontaktaufnahme erfolgte über mehrere WhatsApp-Nachrichten von wechselnden Telefonnummern mit der internationalen Vorwahl +225. Der Geschädigte kam den Forderungen bislang nicht nach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, auf derartige Forderungen nicht einzugehen und entsprechende Nachrichten zu sichern sowie unverzüglich Anzeige zu erstatten.(KB)

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