PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Erpressung mit intimem Videomaterial (0178132/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Ein 21-jähriger Mann erstattete Anzeige wegen Erpressung. Unbekannte Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise an ein intimes Video des Geschädigten und fordern nun die Zahlung von 500 Euro in Form von Paysafe-Karten. Andernfalls drohen sie mit der Veröffentlichung des Videos.

Die Kontaktaufnahme erfolgte über mehrere WhatsApp-Nachrichten von wechselnden Telefonnummern mit der internationalen Vorwahl +225. Der Geschädigte kam den Forderungen bislang nicht nach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, auf derartige Forderungen nicht einzugehen und entsprechende Nachrichten zu sichern sowie unverzüglich Anzeige zu erstatten.(KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 08:40

    LPI-G: (G) Körperverletzung auf Supermarktparkplatz (0179049/2026)

    Gera (ots) - Gera. Zu einer Körperverletzung kam es am Donnerstag (16.07.2026) gegen 17:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schleizer Straße. Ein 29-jähriger Mann verlangte von einem 26-Jährigen eine Schüssel Wasser für seinen Hund. Nachdem diesem Wunsch nicht entsprochen werden konnte, reagierte der Mann aggressiv und griff den Geschädigten körperlich an. Dabei schlug und trat er mehrfach auf ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 08:37

    LPI-G: (G) Körperverletzung im Park der Jugend - Zeugen gesucht (0179035/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Donnerstagabend (16.07.2026) kam es gegen 19:15 Uhr im Park der Jugend in der Heinrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 15-jähriger deutscher Jugendlicher mit einer Personengruppe aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im weiteren Verlauf wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren