Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Gefährliches Überholmanöver verursacht Verkehrsunfall - Zeugen gesucht (0178925/2026)

Altenburg (ots)

Windischleuba. Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (16.07.2026) gegen 15:50 Uhr auf der B7 ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 56-jährige Pkw-Fahrerin im Bereich einer Kurve trotz bestehenden Überholverbots von einem bislang unbekannten Fahrzeug überholt. Die Fahrerin erschrak aufgrund des riskanten Fahrmanövers, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke.

An ihrem Fahrzeug sowie an der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei zu melden (KB)

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