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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Körperverletzung auf Supermarktparkplatz (0179049/2026)

Gera (ots)

Gera. Zu einer Körperverletzung kam es am Donnerstag (16.07.2026) gegen 17:25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schleizer Straße.

Ein 29-jähriger Mann verlangte von einem 26-Jährigen eine Schüssel Wasser für seinen Hund. Nachdem diesem Wunsch nicht entsprochen werden konnte, reagierte der Mann aggressiv und griff den Geschädigten körperlich an. Dabei schlug und trat er mehrfach auf den 26-Jährigen ein.

Der Geschädigte erlitt hierbei eine Schulterverletzung und musste medizinisch versorgt werden. Bei dem Tatverdächtigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,02 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine und Cannabis. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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