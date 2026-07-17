Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Körperverletzung im Park der Jugend - Zeugen gesucht (0179035/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagabend (16.07.2026) kam es gegen 19:15 Uhr im Park der Jugend in der Heinrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 15-jähriger deutscher Jugendlicher mit einer Personengruppe aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im weiteren Verlauf wurde der Jugendliche von mehreren Personen geschlagen und getreten. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen, unter anderem eine Schnittverletzung im Bereich des Auges.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige bekannt gemacht werden. Hierbei handelt es sich zum einen um einen 14-jährigen russischen Staatsbürger und um einen 19-jährigen afghanischen Staatsbürger. Die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.(KB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell