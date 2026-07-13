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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf - Die Polizei bittet um Mithilfe zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. (0166481/2026 und 0169622/2026)

Gera (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.07.2026 kam es in der Steinbeckstraße in Gera-Langenberg zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Kraftfahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegenwärtig liegen Hinweise zu einer weiblichen Täterin vor. Wer kann weitere Angaben zur Person und zur Tathandlung machen? Darüber hinaus wird geprüft, ob weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich mit der Geraer Polizei unter Nennung der Bezugsnummern 0166481/2026 oder 0169622/2026 unter der Telefonnummer 0365/829-0 in Verbindung zu setzen. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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