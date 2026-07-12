LPI-G: (LK Altenburger Land) Ladendiebstahl (0173072/2026)

Gera (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags (11.07.2026) kam es um 01:38 Uhr in der Straße des Bergmanns in Gera zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter-Fahrer. Polizeibeamte bemerkten einen 64-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war und dabei in auffälligen Schlangenlinien fuhr. Kurz darauf kam der Mann alleinbeteiligt zu ...

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