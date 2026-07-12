LPI-G: (LK Altenburger Land) Pkw ausgebrannt (26171948)
Altenburger Land (ots)
Vollmershain: Am 11.07.2026 meldete die Rettungsleitstelle um 15:35 Uhr einen Fahrzeugbrand zwischen Vollmershain und Jonaswalde. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Pkw VW aufgrund eines technischen Defekt Feuer fing und trotz des unverzüglichen Einsatzes der Feuerwehr vollständig ausbrannte.
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