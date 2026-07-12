Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Scooter-Fahrer verunfallt unter Alkoholverdacht (CV: 0173560/2026)

Gera (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (11.07.2026) kam es um 01:38 Uhr in der Straße des Bergmanns in Gera zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter-Fahrer. Polizeibeamte bemerkten einen 64-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war und dabei in auffälligen Schlangenlinien fuhr. Kurz darauf kam der Mann alleinbeteiligt zu Fall und war zunächst nicht ansprechbar. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest, weshalb auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. SH

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