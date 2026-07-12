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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer verunfallt (CV: 0173885/2026)

Gera (ots)

Am Samstagnachmittag (11.07.2026) kam es gegen 15:55 Uhr auf der B92 zwischen den Abzweigen Collis und Pfortener Kalkwerk in Fahrtrichtung Greiz zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein 25-jähriger Fahrer eines Motorrades kurz vor der Verjüngung der zweispurigen Fahrbahn ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dort verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, kam zu Fall und rutschte gemeinsam mit dem Fahrzeug über die Fahrbahn. Der 25-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. SH

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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