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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L1071 (CV: 0173029/2026)

Gera (ots)

Am Freitagvormittag (10.07.2026) ereignete sich gegen 10:30 Uhr auf der L1071 zwischen Rubitz und Töppeln ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Fahrerin mit ihrem Hyundai die L1071 aus Richtung Rubitz in Richtung Töppeln. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug zwischen beiden Ortschaften ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb anschließend auf dem Dach liegen. Die 58-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ihre 80-jährige Beifahrerin zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. SH

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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