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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall endet auf dem Dach (0173683/2026)

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Am Samstag, dem 11.07.2026, kam es auf der K122 zwischen Niederpöllnitz und Neundorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 25- jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die K122 aus Richtung Niederpöllnitz und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken schaukelte sich der Pkw auf, wodurch der Hyundai im linken Straßengraben verunfallte und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht, der Pkw musste abgeschleppt werden. Durch die Bergungsmaßnahmen kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung. Vor Ort konnte bei dem alleinigen Unfallbeteiligten eine Atemalkoholwert von 1,14 Promille festgestellt werden. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. <LW>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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