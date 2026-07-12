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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Wilde Fahrt durch Greiz endet mit Totalschaden (0173528/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Die Fahrt eines 27-jährigen führte in der Nacht von Freitag auf Samstag (10.-11.07.2026) zu mehreren Beschädigungen in der Stadt Greiz. Beamte der Polizeiinspektion Greiz stellten in der August-Bebel-Straße ein verunfalltes Fahrzeug fest. Eine Zeugin schilderte eine wilde Fahrt des Unfallverursachers und verwies auf eine weitere Unfallstelle. Nach derzeitigem Ermittlungstand befuhr der Fahrer mit seinem Audi die Irchwitzer Straße entlang und kollidierte dort, aufgrund seiner rasanten Fahrweise, mit einem Zaun. Dieser wurde durch den Unfall komplett zerstört. In der weiteren Folge setzt der 27-jährige seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Fahrt endete schlussendlich an einer Hauswand in der August-Bebel-Straße. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und es blieb lediglich bei Sachschäden. Was den Fahrzeugführer zu seiner Fahrweise bewegt hat ist noch unklar. Unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand der Fahrer jedenfalls nicht. Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. <KM>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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