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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrskontrolle deckt Trunkenheitsfahrt auf (0173515/2026)

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Am Freitag, den 10.07.2026, gegen 22:45 Uhr wurde eine 45-jährige Autofahrerin in Neundorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten Beamte der Polizeiinspektion Greiz fest, dass diese unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da bei der Frau ein Wert von 1,02 Promille gemessen wurde, musste die Weiterfahrt unterbunden werden. Außerdem erwartet der Fahrzeugführerin ein Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. <PW>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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