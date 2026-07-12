Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrskontrolle deckt Trunkenheitsfahrt auf (0173515/2026)

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Am Freitag, den 10.07.2026, gegen 22:45 Uhr wurde eine 45-jährige Autofahrerin in Neundorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten Beamte der Polizeiinspektion Greiz fest, dass diese unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da bei der Frau ein Wert von 1,02 Promille gemessen wurde, musste die Weiterfahrt unterbunden werden. Außerdem erwartet der Fahrzeugführerin ein Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. <PW>

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