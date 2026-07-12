LPI-G: Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Gera-Langenberg
Gera (ots)
Am Sonnabend in den Abendstunden zwischen 21:30 Uhr und 01:00 Uhr fand in Gera-Langenberg ein größerer Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Gefahrenabwehr statt. Hierbei kamen auch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamt zum Einsatz. Die Gefahr konnte abgewendet werden. Verletzte gab es nicht.
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