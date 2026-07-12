LPI-G: Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Gera-Langenberg

Greiz (ots) - Greiz. Ein 83-jähriger Mann aus Greiz wurde Opfer eines Anlagebetruges. Zwischen Ende Mai und Anfang Juli überwies er mehrere tausend Euro im niedrigen fünfstelligen Bereich auf ein vermeintliches Anlagekonto. Als weitere Zahlungen gefordert wurden, verweigerte er diese. Anschließend war kein Zugriff mehr auf das investierte Geld möglich, woraufhin sich der Geschädigte an die Polizei wandte. Die ...

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