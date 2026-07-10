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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Senior wird Opfer von Anlagebetrug (0172202/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Ein 83-jähriger Mann aus Greiz wurde Opfer eines Anlagebetruges. Zwischen Ende Mai und Anfang Juli überwies er mehrere tausend Euro im niedrigen fünfstelligen Bereich auf ein vermeintliches Anlagekonto. Als weitere Zahlungen gefordert wurden, verweigerte er diese. Anschließend war kein Zugriff mehr auf das investierte Geld möglich, woraufhin sich der Geschädigte an die Polizei wandte. Die Kriminalpolizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. An dieser Stelle warnt die Polizei vor derartigen Betrugsmaschen. Seien Sie bei Geldanlagen im Internet oder nach telefonischen Kontaktaufnahmen besonders vorsichtig. Lassen Sie sich nicht von hohen Renditeversprechen oder Zeitdruck beeinflussen und überweisen Sie kein Geld an unbekannte Anbieter. Sprechen Sie im Zweifel mit Angehörigen oder kontaktieren Sie die Polizei. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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