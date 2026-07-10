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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Radfahrerin schwer verletzt (0172443/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Eine 14-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagabend (09.07.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Reichenbachgasse schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte sie mit einem geparkten Pkw und stürzte alleinbeteiligt. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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