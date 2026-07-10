LPI-G: (LK ABG) Radfahrerin schwer verletzt (0172443/2026)

Gera (ots) - Gera. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am Mittwoch (08.07.2026) gegen 17:30 Uhr in der Kiefernstraße von einem bislang unbekannten Mann bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Unbekannte die Jugendlichen zunächst an, nachdem diese mit einer Musikbox laut Musik hörten. Als einer der Jugendlichen die Situation mit seinem Mobiltelefon filmte, packte der Mann den 16-Jährigen am ...

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