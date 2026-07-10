LPI-G: (LK ABG) Radfahrerin schwer verletzt (0172443/2026)
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Eine 14-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagabend (09.07.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Reichenbachgasse schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte sie mit einem geparkten Pkw und stürzte alleinbeteiligt. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)
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