LPI-G: (LK ABG) E-Mountainbike gestohlen (0171679/2026)
Altenburg (ots)
Schmölln. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum Donnerstag (09.07.2026) ein gesichert abgestelltes E-Mountainbike der Marke Bulls in der Straße Zum Wasserturm. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)
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