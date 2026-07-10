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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Zigarettenautomat gesprengt (0171493/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Freitag (10.07.2026) im Zeitraum von 0:00 Uhr bis 06:00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Ferberturm mittels eines pyrotechnischen Gegenstandes. Anschließend entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie Tabakwaren aus dem Automaten und flüchteten unerkannt. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisher liegen keine Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen vor. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 8290 entgegengenommen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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