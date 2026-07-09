Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Jugendliche bedroht (0171255/2026)

Gera (ots)

Gera. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am Mittwoch (08.07.2026) gegen 17:30 Uhr in der Kiefernstraße von einem bislang unbekannten Mann bedroht.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Unbekannte die Jugendlichen zunächst an, nachdem diese mit einer Musikbox laut Musik hörten. Als einer der Jugendlichen die Situation mit seinem Mobiltelefon filmte, packte der Mann den 16-Jährigen am Nacken und bedrohte beide unter anderem mit den Worten, ihnen Gewalt anzutun. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Gera ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung und bittet Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, sich bei der Polizei zu melden. (KB)

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