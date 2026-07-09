Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Jugendlicher geschlagen und bestohlen (0171331/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 16-Jähriger wurde in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag (08./09.07.2026) im Bereich der Treppen zum ehemaligen Plzen-Center an der Straßenbahnhaltestelle Gera-Lusan Opfer einer Körperverletzung und eines Diebstahls.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Jugendliche gegen Mitternacht mit einer Gruppe von drei Personen in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf schlugen ihn zwei der Beteiligten mehrfach gegen Gesicht und Oberkörper. Zudem wurde der Geschädigte beleidigt.

Im Anschluss forderten die Tatverdächtigen den Jugendlichen auf, seine Freundin anzurufen. Als dieser sein Mobiltelefon in der Hand hielt, nahm einer der Täter das Gerät an sich. Darüber hinaus wurden eine Bauchtasche, mehrere Feuerzeuge sowie Raucherutensilien entwendet. Der entstandene Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der 16-Jährige wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Diebstahls und Beleidigung aufgenommen. (KB)

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