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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Nach Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis unterwegs (0171013/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Bei Mäharbeiten im Pöllwitzer Weg kollidierte ein 52-jähriger Fahrer am Mittwochvormittag (08.07.2026) gegen 11:00 Uhr mit einem Zaun. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen der von ihm genutzten land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschine war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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