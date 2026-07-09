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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Zwei Fahrräder aus Kellern gestohlen (0170758/2026 und 0171167/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter hatten es in den vergangenen Tagen auf Fahrräder aus Kellerabteilen in Mehrfamilienhäusern abgesehen.

In der Wielandstraße brachen die Täter gewaltsam ein Kellerabteil auf und entwendeten daraus ein grünes Mountainbike im Wert von rund 500 Euro. Das Vorhängeschloss wurde dabei beschädigt. Die Tat ereignete sich innerhalb der vergangenen drei Monate und wurde am Dienstagabend (07.07.2026) bekannt.

Zwischen dem 06.07.2026 und dem 08.07.2026 verschwand zudem ein Crossbike aus einem Kellerabteil in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Auch hier wurde das Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet. Das Fahrrad hatte einen Wert von etwa 150 Euro.

Die Polizei Altenburger Land ermittelt in beiden Fällen wegen besonders schweren Diebstahls und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben, sich unter Angabe der jeweiligen Aktenzeichen zu melden. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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