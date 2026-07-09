Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigungen beschäftigen die Polizei (0110730/2026 und 0170470/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Gleich zwei Sachbeschädigungen wurden der Altenburger Polizei am Mittwoch (08.07.2026) angezeigt.

In der Albert-Levy-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Täter gegen 04:00 Uhr die Wohnungstür einer Mieterin. Es entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Bereits zuvor besprühten Unbekannte eine Natursteinstützwand in der Pauritzer Straße mit schwarzer Sprühfarbe. Dort wurde die Buchstabenkombination "ZyRK" aufgebracht. Der entstandene Schaden wird ebenfalls im niedrigen dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Altenburger Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den unbekannten Tätern geben können, sich unter Angabe der jeweiligen Aktenzeichen bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (KB)

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