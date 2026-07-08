Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Ohne Fahrerlaubnis mit Traktor unterwegs (0169797/2026)

Greiz (ots)

Kraftsdorf. Am Dienstag (07.07.2026) kontrollierten Polizeibeamte gegen 13:55 Uhr in Niederndorf bei Kraftsdorf einen Traktor mit Anhänger.

Dabei stellte sich heraus, dass der 81-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war der mitgeführte Anhänger nicht ordnungsgemäß zugelassen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (KB)

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