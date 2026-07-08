Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Gartengarnitur aus Außenbereich eines Geschäfts gestohlen (0169983/2026)

Greiz (ots)

Langenwolschendorf. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Dienstag (07.07.2026) zwischen 02:40 Uhr und 02:57 Uhr eine hochwertige Gartengarnitur aus dem Außenbereich eines Möbelmarktes in der Heinrich-Wobst-Straße in Langenwolschendorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden zwei bislang unbekannte Personen den Bauzaun des Geschäftsgeländes und entwendeten eine Gartengarnitur einschließlich zweier Sitzhocker im Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben, sich bei der Polizei Greiz zu melden.(KB)

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