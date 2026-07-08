Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt (0170286/2026)

Altenburg (ots)

Altenburger Land. Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Polizeibeamte am Montagabend (07.07.2026) gegen 22:45 Uhr auf der B7 bei Großstöbnitz mehrere Verstöße im Zusammenhang mit Fahrzeuggespannen fest.

Ein 37-jähriger Fahrzeugführer war mit einem Pkw und einem Wohnanhänger unterwegs, obwohl das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns die von seiner Fahrerlaubnisklasse B erlaubte Grenze überschritt. Zudem war der mitgeführte Wohnanhänger außer Betrieb gesetzt. An diesem war ein Kennzeichen angebracht, das für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden war.

Ein weiterer, 56-jähriger Fahrzeugführer führte ebenfalls ein Gespann. An dessen Anhänger war ein selbst angefertigtes Kennzeichen angebracht. Der mitgeführte Wohnanhänger war mit einem nicht zugelassenen Kennzeichen versehen.

Die Beamten stellten die Kennzeichentafeln sicher und untersagten beiden Fahrzeugführern die Weiterfahrt. Gegen sie wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (KB)

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