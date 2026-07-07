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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Sprengstoffverdächtige Gegenstände sichergestellt (0169563/2026)

Gera (ots)

Gera. Am heutigen Dienstag informierte ein 67-jähriger Mann gegen Mittag die Polizei darüber, dass sich in seiner Wohnung in der Meuselwitzer Straße möglicherweise sprengstoffverdächtige Gegenstände befinden. Unverzüglich wurden umfangreiche Einsatzmaßnahmen eingeleitet. Die Polizei sperrte gemeinsam mit der Feuerwehr den Bereich der Meuselwitzer Straße sowie Teile der Plauenschen Straße ab. Infolgedessen kam es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Aus Gründen der Gefahrenabwehr wurden zudem die Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Wohnhauses sowie angrenzender Gebäude vorsorglich evakuiert und während des Einsatzes in einer nahegelegenen Schule betreut. Neben Kräften der Landespolizeiinspektion Gera waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst, Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes sowie ein Sprengstoffspürhund im Einsatz. Die sprengstoffverdächtigen Gegenstände konnten durch die Spezialkräfte des Landeskriminalamtes fachgerecht gesichert und abtransportiert werden. Anschließend wurde das Gebäude vorsorglich vollständig durchsucht. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzmaßnahmen beendet, die Sperrungen aufgehoben und die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen zur Herkunft, Beschaffenheit und Einordnung der sichergestellten Gegenstände dauern derzeit an. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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