Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrskontrolle deckt mehrere Straftaten auf (0169099/2026)

Gera (ots)

Gera. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte am späten Montagabend (06.07.2026) gegen 23:10 Uhr einen Mercedes in der Siemensstraße in Gera.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus ergaben die weiteren Überprüfungen, dass die am Fahrzeug angebrachten ausländischen Kennzeichen nicht zu dem kontrollierten Pkw gehörten, sondern für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren.

Die Beamten stellten die Kennzeichen sowie den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Gegen den 21-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (KB)

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