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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ)Unberechtigt Grundstück betreten und Gegenstände entwendet (0168455/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Montagvormittag (06.07.2026) wurde die Polizei gegen 10:40 Uhr zu einem Grundstück in der Windmühlenstraße in Zeulenroda-Triebes gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 73-jährige Frau das Grundstück unberechtigt betreten. Dort beschädigte sie mit einem Werkzeug einen Baum und nahm anschließend eine Schaufel sowie eine Zaunslatte im Gesamtwert im unteren zweistelligen Bereich an sich.

Die Frau konnte noch vor Ort durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Das entwendete Gut wurde sichergestellt und unmittelbar an die Eigentümerin zurückgegeben. Der entstandene Sachschaden am Baum wird auf rund 50 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung sowie Diebstahls geringwertiger Sachen aufgenommen. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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