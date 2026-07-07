Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Nach Streit Jugendlicher leicht verletzt (0168974/2026)

Greiz (ots)

Weida. Am Montagabend (06.07.2026) kam es gegen 18:15 Uhr im Bereich der Turmstraße, auf Höhe des Netto-Marktes in Weida, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen einem 14-Jährigen und einem 17-Jährigen. Im weiteren Verlauf trat der jüngere Beteiligte seinem Kontrahenten gegen den rechten Oberschenkel, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Anschließend soll der Tatverdächtige den Geschädigten mehrfach beleidigt sowie mit weiteren körperlichen Übergriffen bedroht haben.

Nach der Tat entfernte sich der 14-Jährige zunächst vom Ereignisort. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte seine Identität jedoch festgestellt und der Jugendliche an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab.

Die Polizei leitete gegen den Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein. (KB)

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