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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Kupferdiebstahl verursacht hohen Beuteschaden (0168121/2026)

Altenburg (ots)

Windischleuba. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitagmittag (03.07.2026), 13:15 Uhr, und Montagmorgen (06.07.2026), 06:10 Uhr, unberechtigt Zutritt zum Gelände einer Einrichtung der Lebenshilfe im Fünfminutenweg Nord in Windischleuba.

Anschließend begaben sich die Täter zu einem auf dem Gelände befindlichen Container und brachen diese auf. Aus dem Container entwendeten sie Kupferfolienreste im Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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