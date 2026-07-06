Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Diebstahl auf Autohausgelände gestellt

Gera (ots)

Gera. Polizeibeamte stellten in der Nacht zum Montag (05.07.2026) zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses in der Peter-Henlein-Straße.

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten gegen 23:30 Uhr über die Videoüberwachung beobachtet, wie sich zwei Männer an einem Fahrzeug auf dem Gelände zu schaffen machten und die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Personen zunächst verschwunden.

Im Nahbereich fanden die Beamten jedoch einen unverschlossenen VW Golf mit warmem Motor. An dem Fahrzeug waren mutmaßlich entwendete Kennzeichen angebracht. Im Fahrzeug wurden unter anderem Mobiltelefone sowie Ausweisdokumente eines Tatverdächtigen aufgefunden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 26 und 39 Jahren in einem Dornengebüsch entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide wieder entlassen.

Die sichergestellten Mobiltelefone, das Fahrzeug sowie die mutmaßlich gestohlenen Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls und der Urkundenfälschung, dauern an. (KB)

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