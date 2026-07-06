Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ladendieb stößt Kunden zur Seite und flüchtet (0167234/2026)

Gera (ots)

Gera. Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Geraer Polizei nach einem Vorfall am Samstagnachmittag (04.07.2026) in einem Supermarkt in der Straße des Bergmanns.

Gegen 15:00 Uhr beobachtete ein 56-jähriger Kunde einen bislang unbekannten Mann dabei, wie dieser verschiedene Lebensmittel in einer mitgeführten Tasche verstaute. Nachdem der Zeuge seinen Einkauf bezahlt hatte, wollte der Tatverdächtige den Kassenbereich verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Kunde das Kassenpersonal auf den Diebstahl aufmerksam machte, schob der Täter dessen Einkaufswagen zur Seite und stieß den 56-Jährigen, um sich die Flucht zu ermöglichen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Straße des Bergmanns.

Der Geschädigte blieb unverletzt. Die Polizei sicherte Videoaufzeichnungen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Fluchtweg des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0167234/2026 bei der Polizei zu melden. (KB)

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