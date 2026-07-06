Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Hakenkreuz und Graffiti auf Fahrbahn gesprüht (0167668/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Unbekannte Täter beschmierten im Bereich der Bauerfeindallee die Fahrbahn mit pinker Sprühfarbe. Die Sachbeschädigung wurde am Sonntagmorgen (05.07.2026) gegen 08:10 Uhr festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten die Täter unter anderem Hakenkreuz sowie den Schriftzug "GIG 67" auf die Fahrbahn auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Beseitigung der Schmierereien erfolgt durch die Stadt Zeulenroda-Triebes.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Angabe der entsprechenden Vorgangsnummer (0167668/2026) entgegen. (KB)

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