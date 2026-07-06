PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Hakenkreuz und Graffiti auf Fahrbahn gesprüht (0167668/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Unbekannte Täter beschmierten im Bereich der Bauerfeindallee die Fahrbahn mit pinker Sprühfarbe. Die Sachbeschädigung wurde am Sonntagmorgen (05.07.2026) gegen 08:10 Uhr festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten die Täter unter anderem Hakenkreuz sowie den Schriftzug "GIG 67" auf die Fahrbahn auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Beseitigung der Schmierereien erfolgt durch die Stadt Zeulenroda-Triebes.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Angabe der entsprechenden Vorgangsnummer (0167668/2026) entgegen. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 12:00

    LPI-G: (LK ABG) Fahrrad entwendet (0166644/2026)

    Langenleuba-Niederhain (ots) - Am Freitagnachmittag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr kam es zum Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes Im Wiesenweg. Wie über den Vater des 16-jährigen Geschädigten bekannt wurde, hatte dieser sein schwarzes Cube Reaction auf der Rückseite des ansässigen Einkaufsmarktes gesichert abgestellt. Bei seiner Rückkehr musste er jedoch feststellen, dass dieses entwendet wurde. Die ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 12:00

    LPI-G: (LK ABG) Gruppe grölender Jugendlicher und Heranwachsender erregt Anwohner (0167565/2026)

    Gößnitz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sorgten mehrere Jugendliche und Heranwachsende für Unmut bei Anwohnern der Bahnhofstraße, als diese laut grölend durch die Straße in Richtung Freiheitsplatz zogen. Dabei sollen diese auch lautstark Musik mit rechtem Gedankengut abgespielt haben. Weiterhin sollen aus der Gruppe heraus verfassungsfeindliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren