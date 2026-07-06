PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft scheitert an Sicherheitsverglasung (0168053/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter versuchten am frühen Montagmorgen (06.07.2026) gegen 04:00 Uhr, in ein Juweliergeschäft am Theaterplatz einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten sie, die Schaufensterscheibe mit einem bislang unbekannten Tatmittel zu zerstören.

Die äußere Scheibe sowie die Sicherheitsfolie wurden dabei beschädigt. Die Sicherheitsverglasung hielt dem Angriff jedoch stand, sodass die Täter nicht in das Geschäft gelangten. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf im mittleren vierstelligenen Bereich geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Theaterplatzes bemerkt haben, sich bei der Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0168053/2026 zu melden. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 12:00

    LPI-G: (LK ABG) Fahrrad entwendet (0166644/2026)

    Langenleuba-Niederhain (ots) - Am Freitagnachmittag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr kam es zum Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes Im Wiesenweg. Wie über den Vater des 16-jährigen Geschädigten bekannt wurde, hatte dieser sein schwarzes Cube Reaction auf der Rückseite des ansässigen Einkaufsmarktes gesichert abgestellt. Bei seiner Rückkehr musste er jedoch feststellen, dass dieses entwendet wurde. Die ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 12:00

    LPI-G: (LK ABG) Gruppe grölender Jugendlicher und Heranwachsender erregt Anwohner (0167565/2026)

    Gößnitz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sorgten mehrere Jugendliche und Heranwachsende für Unmut bei Anwohnern der Bahnhofstraße, als diese laut grölend durch die Straße in Richtung Freiheitsplatz zogen. Dabei sollen diese auch lautstark Musik mit rechtem Gedankengut abgespielt haben. Weiterhin sollen aus der Gruppe heraus verfassungsfeindliche ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 12:00

    LPI-G: (LK ABG) Passanten grundlos angegriffen (0167139/2026)

    Altenburg (ots) - Am Samstagmittag wurde ein 49-jähriger Mann, welcher sich mit seiner Familie auf dem Weg zum Kino befand, von einem 38-Jährigen in der Baderei vor dem dortigen Asia-Imbiss attackiert. Der Angreifer zeigte sich zunächst verbal auffällig und soll sodann unvermittelt auf den Familienvater zugelaufen sein, vor dem er sich mit vorgehaltener Faust aufbaute. In der Folge holte sich der Täter einen Tisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren