Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft scheitert an Sicherheitsverglasung (0168053/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter versuchten am frühen Montagmorgen (06.07.2026) gegen 04:00 Uhr, in ein Juweliergeschäft am Theaterplatz einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten sie, die Schaufensterscheibe mit einem bislang unbekannten Tatmittel zu zerstören.

Die äußere Scheibe sowie die Sicherheitsfolie wurden dabei beschädigt. Die Sicherheitsverglasung hielt dem Angriff jedoch stand, sodass die Täter nicht in das Geschäft gelangten. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf im mittleren vierstelligenen Bereich geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Theaterplatzes bemerkt haben, sich bei der Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0168053/2026 zu melden. (KB)

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