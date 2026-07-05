Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Fahrrad entwendet (0166644/2026)

Langenleuba-Niederhain (ots)

Am Freitagnachmittag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr kam es zum Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes Im Wiesenweg. Wie über den Vater des 16-jährigen Geschädigten bekannt wurde, hatte dieser sein schwarzes Cube Reaction auf der Rückseite des ansässigen Einkaufsmarktes gesichert abgestellt. Bei seiner Rückkehr musste er jedoch feststellen, dass dieses entwendet wurde. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen unter der Bezugsnummer 0166644/2026 und nimmt Hinweise hierzu unter der Tel: 03447/4710 entgegen.

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