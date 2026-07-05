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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Gruppe grölender Jugendlicher und Heranwachsender erregt Anwohner (0167565/2026)

Gößnitz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sorgten mehrere Jugendliche und Heranwachsende für Unmut bei Anwohnern der Bahnhofstraße, als diese laut grölend durch die Straße in Richtung Freiheitsplatz zogen. Dabei sollen diese auch lautstark Musik mit rechtem Gedankengut abgespielt haben. Weiterhin sollen aus der Gruppe heraus verfassungsfeindliche Parolen gerufen wurden sein. Nach Entsendung mehrerer Funkstreifenwagen konnte ein Teil dieser Personengruppe gestellt und identifiziert werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde zudem bekannt, dass ein 30-jähriger Anwohner durch einen 18-Jährigen aus der Gruppe heraus bedroht wurde, als dieser die Anwesenden auf ihr Fehlverhalten hin ansprach und zum gebührlichen Verhalten ermahnen wollte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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