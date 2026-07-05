Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Passanten grundlos angegriffen (0167139/2026)

Altenburg (ots)

Am Samstagmittag wurde ein 49-jähriger Mann, welcher sich mit seiner Familie auf dem Weg zum Kino befand, von einem 38-Jährigen in der Baderei vor dem dortigen Asia-Imbiss attackiert. Der Angreifer zeigte sich zunächst verbal auffällig und soll sodann unvermittelt auf den Familienvater zugelaufen sein, vor dem er sich mit vorgehaltener Faust aufbaute. In der Folge holte sich der Täter einen Tisch vom Außenbereich des ansässigen Cafés und stellte sich den Tisch mit den Tischbeinen voran haltend vor den Geschädigten. Ein hinzukommender Passant konnte durch sein beherztes Ergreifen des Tisches die Situation noch vor Eintreffen der Polizei entspannen. Der offensichtlich verdutzte und verwirrte Aggressor, entfernte sich daraufhin, fiel aber anderen Spaziergängern durch das wiederholte Rufen verfassungsfeindlicher Parolen auf. Der Täter konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte gestellt werden und muss sich nun u.a. wegen Bedrohung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

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