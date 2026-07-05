Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Trunkenheitsfahrt in Weida gestoppt (0167561/2026)

Greiz (ots)

Weida. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (05.07.2026, 01:15 Uhr) wurde im Zuge der Streifentätigkeit ein 40-jähriger VW Fahrer in Weida in der Bahnhofsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,95 Promille ergab. Aufgrund dessen wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und im Anschluss eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt, wodurch sich der Ausgangswert bestätigte. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. <PH>

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