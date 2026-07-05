Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Besorgter Bürger wird Opfer einer Sachbeschädigung (0167554/2026)

Greiz (ots)

Braunichswalde. Am Samstagabend, den 05.07.2026, befuhr ein 47-jähriger VW Fahrer die L1081 aus Richtung Ronneburg kommend in Fahrtrichtung Vogelgesang. Vor dem Fahrzeugführer befuhren drei Kleinkrafträder nebeneinander die Straße, weshalb der 47-Jährige durch Benutzung eines optischen Warnsignales (Lichthupe) die Fahrzeugführer auf die nicht ordnungsgemäße Nutzung der Fahrbahn aufmerksam machen wollte. Dies konnte durch einen unbekannten Motorradfahrer beobachten werden, welcher ebenfalls in Fahrtrichtung Seelingstädt fuhr. In der Ortslage Vogelgesang fuhr der Motorradfahrer auf Höhe des Personenkraftwagens und schlug den linken Außenspiegel des Fahrzeuges ab. Anschließend entfernte sich dieser vom Tatort. Gegen den unbekannten Kraftradführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Greiz bittet um sachdienliche Zeugenhinweise, welcher unter Angabe der Bezugsnummer: 0167554/2026, unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <PH>

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