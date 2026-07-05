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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch (0167143/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Im Zeitraum vom 30.05.2026 bis zum 26.06.2026 ereignete sich ein versuchter Einbruch im Garagenkomplex der Kleinwolschendorfer Straße in Zeulenroda-Triebes. Hierbei versuchten bisweilen unbekannte Täter gewaltsam ein Garagentor zu öffnen und dadurch Zutritt zu erlangen, was jedoch nicht gelang. Durch die Täter wurde das besagte Tor jedoch nicht nur unerheblich beschädigt, wobei Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstand. Gegenstände wurden nach dem bisherigen Erkenntnisstand nicht entwendet. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer: 0167143/2026, unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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