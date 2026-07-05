Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Mehrere Sachbeschädigungen in Hohenleuben (0166629/2026)

Greiz (ots)

Hohenleuben. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (02.07.2026) und Freitag (03.07.2026) kam es in der Parkanlage des Froschparkes in Hohenleuben zu mehreren Sachbeschädigungsdelikten. Hierbei nutzte der 21-jährige Täter Farbstifte und beschmierte mutwillig mehrere öffentliche und technische Einrichtungen. Zu den betroffenen Gegenständen zählen unter anderem Sitzbänke, Straßenlaternen sowie Stromkästen. Der Sachschaden wird bisher auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt. Der Täter konnte im Nachgang der Tatgeschehnisse ermittelt werden. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Strafverfahren eingeleitet. <PH>

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