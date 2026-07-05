Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Greiz (0166476/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (02.07.2026, 16:30 Uhr)und Freitagvormittag (03.07.2026, 11:30 Uhr) kam es im Schülerweg in Greiz zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit einer dortig befindlichen Hausfassade. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Unfallaufnahme realisiert und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. An der Gebäudefassade entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Da bisher noch keine Hinweise auf den oder die Beschuldigte der Unfallflucht vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, die speziell die Tatzeit eingrenzen und eine mögliche Täter- sowie Fahrzeugbeschreibung liefern können. Diese werden unter der Tel.: 03661 6210 unter Angabe der Bezugsnummer 0166476/2026 entgegengenommen. <PH>

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