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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Nach Beziehungsstreit: Alkoholisierter Autofahrer meldet sich selbst bei der Polizei (VST/0167574/2026)

Gera (ots)

Am 04.07.2026 gegen 22:40 Uhr meldete sich ein 30-jähriger Mann über den Notruf bei der Polizei. Er gab an, gemeinsam mit seiner 42-jährigen Lebensgefährtin von einer Veranstaltung gekommen zu sein. Während der Fahrt sei es im Fahrzeug zu einem Streit gekommen. Daraufhin hielt der Mann seinen Pkw an. Nach seinen Angaben wurde er von seiner Begleiterin geohrfeigt, bevor diese das Fahrzeug verließ. Im weiteren Verlauf teilte der 30-Jährige den eingesetzten Beamten mit, dass er trotz vorherigen Alkoholkonsums mit dem Pkw gefahren sei. Die Polizeibeamten trafen ihn in Gera-Untermhaus an seinem Fahrzeug an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Die 42-jährige Frau wurde durch die Beamten aufgesucht und als Beschuldigte in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung belehrt. (AD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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